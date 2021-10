D’Eckmühl à Eckmühl Le Majestic, 1 avril 2022, Carvin.

D’Eckmühl à Eckmühl

le vendredi 1 avril 2022 à Le Majestic

_**Compagnie Franche Connexion**_ Eckmühl est un phare breton Eckmühl est un quartier d’Oran en Algérie Deux lieux, une famille, la mienne. Une histoire, celle de ma grand-mère sortant de sa roulotte de bohémienne pour prendre un bateau puis un train puis un avion. La confession d’une grand mère à son petit fils et un monde de certitude qui vacille et s’effondre. Une découverte. Celle d’un pays que j’ai parcouru trop brièvement, certes, mais suffisamment pour que Mouloud et Selim me marquent durablement. Et comme un raccourci, mon aller-retour dans ce pays 75 ans après mon père. Et comme un raccourci de l’histoire, l’évocation de cette odyssée familiale des années avant l’Aquarius. Voici l’histoire que je raconte dans cette pièce. Le pas à pas de cette jeune fille dans cette France d’outre mer, sa rencontre avec mon grand père, la naissance de mon père. Leur arrivée, enfants tout deux, (un an et dix neuf ans à peine), en 1946 dans une France qui ne les attend pas. Et puis un immense télescopage de temps de lieux et d’histoires, entre le nord de la France, la Bretagne et Oran, sur trois-quarts de siècle, avec des migrants passés, présents et à venir, des migrants en pagaille. La pièce se nourrit de toutes ces histoires, de tous mes voyages et de ma vision d’artiste. “Et si j’offrais à ma grand-mère la vie qu’elle n’a pas vécue ?” _Compagnie Franche Connexion_ _Texte, mise en scène et jeu : Stéphane Titelein_ _Création lumières : Nicolas Faucheux_ _Création sonore : Charlie Giezek_ _Régie lumière : Vincent Thomas_ _Collaboration artistique : Laurent Rogero_ _Production : Ambre Declercq et Thomas Fontaine_

Tarif plein 7€, Tarif réduit 4€, Gratuit pour les -16 ans

Organisé par l’association Ose Arts !

Le Majestic rue du 8 mai 1945 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T14:30:00 2022-04-01T15:30:00;2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T21:00:00