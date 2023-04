Marché EcoBio de Decize POINTE DES HALLES DE DECIZE Decize Catégories d’Évènement: Decize

Nièvre

Marché EcoBio de Decize POINTE DES HALLES DE DECIZE, 11 juin 2023 09:30, Decize. Marché Bio Ecoresponsable Dimanche 11 juin, 09h30 1 Manifestation festive, marché avec des produits issus de l’agriculture biologique et matériaux biologiques, présences d’associations oeuvrant à la transition éco responsables et d’acteurs du tourisme responsable dans a Nièvre. Ce marché se veut convivial, avec des conférences, des ateliers ludiques. POINTE DES HALLES DE DECIZE 58300 Decize 58300 Nièvre

Détails Heure : 09:30 Catégories d’Évènement: Decize, Nièvre Autres Lieu POINTE DES HALLES DE DECIZE Adresse 58300 Ville Decize Departement Nièvre Lieu Ville POINTE DES HALLES DE DECIZE Decize

POINTE DES HALLES DE DECIZE Decize Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decize/

Marché EcoBio de Decize POINTE DES HALLES DE DECIZE 2023-06-11 was last modified: by Marché EcoBio de Decize POINTE DES HALLES DE DECIZE POINTE DES HALLES DE DECIZE 11 juin 2023 09:30 POINTE DES HALLES DE DECIZE Decize

Decize Nièvre