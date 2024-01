Café-Concert / Groupe Nash Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize, samedi 27 janvier 2024.

La Ville de Decize vous invite à la seconde édition du « Café-Concert » !

Avec son esprit festif et convivial, sa scène ouverte aux talents locaux, le Café-Concert est le gage d’une soirée réussie.

Au programme :

– Un concert du groupe « Nash » (Rock-Pop, Funk, Blues et Reggae)

– Une soirée à thème « Accessoires chics, strass et paillettes » : Soyez resplendissants pour la soirée avec un accessoire chic en strass et/ou en paillettes pour briller de mille feux !

– Un espace photobooth pour réaliser des clichés festifs et garder un bon souvenir de l’événement !

L’unité locale de la Croix-Rouge de Decize est partenaire de l’événement avec la tenue d’une buvette associative lors de la soirée. Les bénéfices de la vente de boissons fraîches iront au profit des œuvres sociales de l’association.

Venez nombreux profiter d’un moment de convivialité en musique.

Billetterie sur place le jour même

EUR.

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



