**Du 10 décembre 2021 au 15 avril 2022, le Centre culturel canadien à Paris présente « Decision Making : L’instant décisif », une exposition produite dans le cadre de** [**Némo**](https://www.biennalenemo.fr/) **– Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France, produite par le** [**CENTQUATRE-PARIS**](https://www.104.fr/)**, en partenariat avec** [**Elektra (Montréal)**](https://www.elektramontreal.ca/)**.** [Vernissage le 9 décembre sur réservation.](https://canada-culture.org/event/decision-making-linstant-decisif/) * Entre 12h et 19h, venez visiter l’exposition « Decision Making » au CCC – Entrée [sur réservation obligatoire.](https://canada-culture.org/event/decision-making-linstant-decisif/#booking) * À 19h ou à 21h, assistez à [INCERTITUDE](https://canada-culture.org/event/incertitude-matthew-biederman-et-alain-thibault/), une performance audiovisuelle de l’artiste Matthew Biederman et du commissaire & directeur artistique Alain Thibault, dans l’auditorium du CCC – [Sur réservation obligatoire](https://canada-culture.org/event/incertitude-matthew-biederman-et-alain-thibault/#booking). Les décisions sont issues de processus cognitifs complexes. Les envisager collectivement, quand elles engagent nos devenirs partagés, les rend rien moins que cruciales. Mais voilà que, de plus en plus, nous intégrons les machines dans de tels processus au travers d’algorithmes qualifiés de décisionnels. Ce qui n’est pas sans soulever des questions que les artistes savent mettre en perspective. Car l’époque que nous vivons, un simple instant au regard de la longue histoire de notre planète, est décisive considérant les choix qui s’offrent à nous pour un développement responsable de l’intelligence artificielle. C’est donc maintenant que se jouent les droits humains quant à la gestion, par exemple, de ce qui émergera de nos données à toutes et tous. La prise en compte d’œuvres issues de processus décisionnels extirpés de l’invisible ne peut que nous projeter dans un futur immédiat qui nous appartient encore. Produite par le Centre culturel canadien, l’exposition réunit quinze artistes venant du Canada, de France, d’Allemagne, d’Estonie, d’Espagne et de Norvège : Johann Baron Lanteigne – Aram Bartholl – Adam Basanta – Véronique Béland – France Cadet – Naomi Cook – Pascal Dombis – Jean Dubois – Marie-Eve Levasseur – Rafael Lozano-Hemmer – Sabrina Ratté – David Spriggs – Maija Tammi – Varvara & Mar Commissaires : Dominique Moulon et Alain Thibault Commissaire associée : Catherine Bédard

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris Paris



