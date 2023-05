Ben – Il a Beaucoup Pleuvu (Tournée) THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

Rhône Ben – Il a Beaucoup Pleuvu (Tournée) THEATRE A L’OUEST – LYON, 3 février 2024, DECINES CHARPIEU. Ben – Il a Beaucoup Pleuvu (Tournée) THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 21:15 (2023-06-06 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. LA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE (L-R-2022-017282) PRESENTE CE SPECTACLE C’est toujours compliqué de résumé un spectacle. Disons qu’un jour j’ai rencontré une fille. Elle m’a invité à dîner. J’ai vachement hésité… Et puis… finalement on a acheté un monospace.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 Ben Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône 23.0

EUR23.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu, Rhône Autres Lieu THEATRE A L'OUEST - LYON Adresse 2 AVENUE SIMONE VEIL Ville DECINES CHARPIEU Departement Rhône Tarif 23.0 23.0 Lieu Ville THEATRE A L'OUEST - LYON DECINES CHARPIEU

THEATRE A L'OUEST - LYON DECINES CHARPIEU Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decines charpieu/

Ben – Il a Beaucoup Pleuvu (Tournée) THEATRE A L’OUEST – LYON 2024-02-03 was last modified: by Ben – Il a Beaucoup Pleuvu (Tournée) THEATRE A L’OUEST – LYON THEATRE A L'OUEST - LYON 3 février 2024 THEATRE A L'OUEST - LYON DECINES CHARPIEU

DECINES CHARPIEU Rhône