VANESSA KAYO THEATRE A L’OUEST – LYON, 30 décembre 2023, DECINES CHARPIEU.

VANESSA KAYO THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2023-12-30 à 19:00 (2023-12-30 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Après « Feignasse Hyperactive » et ses 100000 spectateurs, Vanessa revient avec un nouveau spectacle ! Elle a enfin atteint son objectif : avoir du temps pour elle, une vie réglée. Un super boulot, un super ado, et peut-être le nouvel homme de sa vie. Tout est parfait. Mais un matin, elle se lève en retard, il n’y a plus de café, son fils la saoule avec Fortnite, et son mec annule leur week-end à Rome parce qu’il y a « un super match de handball à la télé samedi ». Comment rester équilibrée dans ce monde de dingue ? Psycho-test : ce spectacle est-il fait pour toi ? (coche les bonnes cases) ? Il y a des jours où tu as la nette impression que tout le monde a décidé de te faire chier. ? Tu te motives pour respecter ton planning, puis tu croises ta copine Caro et vous parlez pendant 2 heures. ? Apparemment tous les boulets de la Terre se sont donnés rendez-vous pour être ton mec. ? Jour 2 de tes règles, tu te réveilles avec une gueule de bois, alors que la veille t’as bu une tisane Nuit Tranquille. ? Tu « travailles sur toi » pour devenir « la meilleure version de toi-même », mais certains jours tu passes 7h devant Netflix. Tu as coché des cases ? Bravo ! Tu peux venir ! Vanessa Kayo

THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône

