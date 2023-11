Dava 9 THEATRE A L’OUEST – LYON, 18 novembre 2023, DECINES CHARPIEU.

Dava 9 THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 19:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

A GAUCHE DE LA LUNE (2-L-R-20-4185/3-L-R-20-4186) PRESENTE CE SPECTACLE Au carrefour du journalisme et de la rave party, Les deux éditorialistes préférés des Français (hors Corse et DOM-TOM) font le tour des sujets qui ont bouleversé l’actualité de l’année. Après avoir rempli les salles parisiennes les plus prestigieuses (bar Les Écuries et théâtre Le Métropole), tourné dans toute la France (Rennes et Nantes) ainsi que dans le monde entier (Bruxelles et Liège), Sacha Béhar & Augustin Shackelpopoulos débarquent à ____________ ! « C’est drôle, un peu gênant, parfois gênant d’être drôle et vice versa » LIBERATION « Le duo qui creuse un sillon de gêne hilarant sur YouTube depuis près de 10 ans » FRANCE INTER « 4/5. Notre prix Nobel de l’humour ! » TIME OUT « Un duo d’excellence » TELERAMA « Un humour parfois absurde et souvent malsain » LES INROCKS « DAVA 9 ravira les fans de génocides et de bons plans promos » REVUE HAHA Réservations pour les personnes à mobilité réduite: À Gauche de La Lune – 03 28 04 56 66 Dava 9

Votre billet est ici

THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône

23.0

EUR23.0.

Votre billet est ici