Rhône Le Fridge By Kev Adams THEATRE A L’OUEST – LYON, 14 novembre 2023, DECINES CHARPIEU. Le Fridge By Kev Adams THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros. C’est le plateau phare du Fridge Comedy Club à Paris qui débarque au Théâtre à l’Ouest ! Le Fridge Comedy Night accueille tous les artistes confirmés, bien connus de la scène parisienne, pour votre plus grand plaisir ! Venez prendre votre dose d’humour avec des artistes qui se succéderont pour vous faire rire pendant plus d’une heure. Le concept de la soirée : une programmation tenue secrète ! Vous aurez donc la surprise de rencontrer vos artistes préférés, mais aussi de découvrir les talents qui montent. A Savoir : Pour cette soirée « Fridge Comedy Club », vous pouvez boire un verre et même manger avant ou après le spectacle au Bar à l’Ouest. Le spectacle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Age minimum pour accéder au spectacle : 12 ans. Le Fridge By Kev Adams Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône 28.2

Détails

