THIERRY MARQUET Carrément méchant, jamais content THEATRE A L’OUEST – LYON, 10 novembre 2023, DECINES CHARPIEU. THIERRY MARQUET Carrément méchant, jamais content THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 21:15 (2023-04-21 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Pince sans rire par excellence, Thierry Marquet vous confirme qu’il sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué… Après le succès et dans la lignée de » Saignant mais juste à point », vous le retrouverez toujours aussi piquant,un peu plus grinçant mais surtout toujours aussi drôle ! Si vous vous reconnaissez dans ce spectacle, c’est normal car c’est bien le but ! Des propos ironiques et foncièrement exagérés sur la vie courante qui vont vous faire pleurer de rire, alors merci de sortir vos mouchoirs avant le spectacle car pendant… ça fait du bruit. Enfin, méfiez-vous, il se pourrait bien que vous ressortiez de ce spectacle quelque peu hypnotisés… Thierry Marquet Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône 22.0

