Le Gardien Et Le Colis Mysterieux THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

Le Gardien Et Le Colis Mysterieux THEATRE A L’OUEST – LYON, 29 octobre 2023, DECINES CHARPIEU. Le Gardien Et Le Colis Mysterieux THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2023-10-29 à 11:00 (2023-10-29 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Arlequin, Le gardien des bonbons est également le magicien du royaume, il a reçu un paquet mystérieux qui intrigue beaucoup Mme Clafouti La confiseuse du château. Ils devront amuser nos petits spectateurs avec des tours de magie originaux et interactifs avant d’ouvrir le colis, qui contient une belle surprise…… Une version « light » du Gardien des Bonbons « Familial » sans sorcière destiné à un public de 2 à 5 ans….. 45 mn env. Écrit et réalisé par Arlequin et Valérie… Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône 14.0

