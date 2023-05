Aladin et la Lampe Merveilleuse THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

Rhône Aladin et la Lampe Merveilleuse THEATRE A L’OUEST – LYON, 21 octobre 2023, DECINES CHARPIEU. Aladin et la Lampe Merveilleuse THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2023-10-21 à 11:00 (2023-10-21 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Shérazade, Princesse des Mille et une Nuits, vous contera l’histoire d’Aladin, enfant du souk. Amoureux de la belle Jasmine, il fera tout pour la conquérir, aidé par un Génie « inattendu ». Mais c’est sans compter sur le méchant Jafar qui fera tout pour l’empêcher d’y parvenir ! Venez à la rencontre de tous ces personnages de légende, Jafar, Le Génie, Le Calife, Aladin, et bien sûr, la belle Jasmine, qui vous feront voyager à travers chansons, tours de magie rigolos et danse. Aladin et la Lampe Merveilleuse Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône 17.0

