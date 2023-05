Pour Le Meilleur… avec Arnaud Gidoin & Gaëlle Gauthier THEATRE A L’OUEST – LYON, 23 juin 2023, DECINES CHARPIEU.

POUR LE MEILLEUR… Suite au succès de leur premier spectacle Arnaud et Gaëlle font un retour en force !Après avoir mis en scène leur bonheur à deux ils ont eu envie de partager leurs emmerdes à 4, parce qu’y a pas de raison !Comment « un vrai couple » a survécu à l’arrivée de deux enfants en à peine deux ans ? Est-ce que La pat patrouille a fait disparaître Céline Dion en mission ? Est-ce que Baby Shark a dévoré ACDC ?Beaucoup plus occupés, mais toujours aussi déjantés, Arnaud et Gaëlle reviennent pour de nouvelles aventures, en famille et pour le meilleur… Pour Le Meilleur… avec Arnaud Gidoin & Gaëlle Gauthier Gaëlle Gauthier, Arnaud Gidoin

THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône

27.2

EUR27.2.

