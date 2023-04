Thierry Garcia – L’Insolent ! THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

Rhône

Thierry Garcia – L’Insolent ! THEATRE A L’OUEST – LYON, 6 mai 2023, DECINES CHARPIEU. Thierry Garcia – L’Insolent ! THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2023-05-06 à 21:00 (2023-05-06 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. MAINATE PRODUCTIONS présente en accord avec LA COMEDIE DE TOULOUSE ce spectacle Mon premier a été imitateur des Guignols, mon second auteur des Guignols et mon troisième producteur artistique des Guignols. Pas étonnant qu’à eux 3, ils aient concocté un spectacle drôle, épicé et cruel qui moque avec intelligence et humour les travers de notre société. Les identités de genre, l’amour chez les seniors, les nouveaux milliardaires mégalomanes, les ravages des réseaux sociaux, les dérives des chaines tout info, voici quelques uns des thèmes abordés par les personnages (une soixantaine environ) imités et incarnés de façon troublante par Thierry Garcia.LE SAVIEZ-VOUSThierry Garcia excelle à la radio. Il a divertit les auditeurs de France Bleu. Après avoir animé Les Amis de l’actu, il a gèré la chronique « Allo les stars » dans l’émission Midi ensemble présentée par Daniela Lumbroso. Actuellement il est en quotidienne sur 100% radio. Auteurs : Patrick LhonoréMise en scène : Yves Le RollandDurée : 1h15 Thierry Garcia Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône 22.0

