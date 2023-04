AMOUR, ACTION OU VERITE THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

AMOUR, ACTION OU VERITE THEATRE A L’OUEST – LYON, 8 avril 2023, DECINES CHARPIEU. AMOUR, ACTION OU VERITE THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 19:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros. Seriez-vous toujours en couple si vous étiez obligés de dire tout le temps la vérité ? Toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure ! Venez le découvrir à vos risques et périls. Une comédie palpitante pour ne jamais oublier que l’amour est un jeu dangereux ! Venez rire des pièges du quotidien et de vos petits mensonges. Alors : Action ou Vérité ? Rudy Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône 27.2

