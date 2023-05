World Supercross French GP 10 avenue Simone Veil, 22 juillet 2023, Décines-Charpieu.

Le Groupama Stadium accueillera le Grand Prix de France du Championnat du Monde FIM de Supercross (WSX), samedi 22 juillet 2023, à Lyon-Décines..

2023-07-22

10 avenue Simone Veil Groupama Stadium

Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



The Groupama Stadium will host the French Grand Prix of the FIM Supercross World Championship (WSX) on Saturday, July 22, 2023 in Lyon-Décines.

El Estadio Groupama acogerá el Gran Premio de Francia del Campeonato del Mundo FIM de Supercross (WSX) el sábado 22 de julio de 2023 en Lyon-Décines.

Das Groupama-Stadion wird am Samstag, den 22. Juli 2023, den Großen Preis von Frankreich der FIM Supercross-Weltmeisterschaft (WSX) in Lyon-Décines austragen.

Mise à jour le 2023-03-24 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme