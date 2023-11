Marianne James – Tout est dans la voix (Tournée) LE TOBOGGAN, 23 mars 2024, DECINES CHARPIEU.

Marianne James – Tout est dans la voix (Tournée) LE TOBOGGAN. Un spectacle à la date du 2024-03-23 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 36.5 à 36.5 euros.

DH Management (L2&3-1076788/87) présente : ce spectacle. Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux qui pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent. On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui demain fait que les gens nous applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit pour s’auto-émerveiller quand on chante sous la douche, pour les applaudissements de nos enfants à qui on chante des comptines, pour bluffer nos amis lors d’un karaoké ou carrément pour faire une carrière professionnelle. Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des cours de chants et qui de mieux, que LA spécialiste de la voix en France : Marianne James ! Marianne va nous livrer dans ce spectacle tout son savoir-faire, en retraçant l’évolution du chant des grottes de Lascaux à Céline Dion. Elle va mettre sa voix et la nôtre à rude épreuve afin de chanter à l’unisson. Plus qu’un spectacle musical, plus qu’une conférence sur le chant, Marianne nous propose une rencontre ! la sienne et celle de nous-même avec notre voix. Chanter c’est un peu révéler son âme. Marianne nous ouvre les portes de son cœur et nous fait vivre une expérience hors-norme !Réservation PMR : 09.83.87.40.32 Marianne James

LE TOBOGGAN DECINES CHARPIEU 14 Avenue Jean Macé Rhône

