Drum Brothers, by Les Frères Colle LE TOBOGGAN. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 32.2 à 32.2 euros.

Institut Aulnaysien du Développement Culturel (LIC.1-930838 / 3-930839) présente ce spectacle. Drum Brothers Dimanche 28 avril – 16h Spectacle Musical Nés de l’union insolite entre une grosse caisse et une caisse claire, les Frères Colle tambourinent depuis leur naissance. Avec Drum Brothers, ils nous proposent un spectacle original, une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour. Avec ce trio décapant et virtuose tout est talent, fantaisie et fougue. Concept original des Frères Colle avec Stéphane, Cyril et Clément Colle Mise en scène : Eric Bouvron Informations pratiques ou particulières :Afin de vous offrir le meilleur accueil possible, nous invitons les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs à nous contacter directement au 01 58 03 92 75 pour effectuer l’achat des billets. Ouverture du guichet les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation. Les Frères Colle

LE TOBOGGAN DECINES CHARPIEU 14 Avenue Jean Macé Rhône

