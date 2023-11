Un Président Ne Devrait Pas Dire Ça – Tournée LE TOBOGGAN, 6 décembre 2023, DECINES CHARPIEU.

Un Président Ne Devrait Pas Dire Ça – Tournée LE TOBOGGAN. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 20:30 (2023-11-21 au ). Tarif : 35.5 à 35.5 euros.

Le Toboggan (1-L-R-20-6692 & 3-L-R-20-6694) présente : ce spectacle. D’un côté, un homme politique sûr et certain de sa maîtrise de l’univers médiatique ; de l’autre, deux journalistes d’investigation qui comptent bien poser le bout de leur plume sur des secrets d’État. Un duel psychologique qui ne dit pas son nom, où chaque parti pense pouvoir manipuler l’autre à son avantage. Un affrontement salutaire vieux comme la démocratie, entre pouvoir politique et contre-pouvoir journalistique. Toute ressemblance avec la réalité ne serait en rien fortuite… Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.72.93.30.14 Un Président ne Devrait pas dire Ça Un Président ne Devrait pas dire Ça

LE TOBOGGAN DECINES CHARPIEU 14 Avenue Jean Macé Rhône

35.5

EUR35.5.

