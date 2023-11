Frère(s) Cie Le Chemin Ordinaire LE TOBOGGAN, 16 novembre 2023, DECINES CHARPIEU.

Frère(s) Cie Le Chemin Ordinaire LE TOBOGGAN. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 20:30 (2023-11-16 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

Le Toboggan (1-L-R-20-6692 & 3-L-R-20-6694) présente : ce spectacle. Amitié et haute gastronomie, en une seule bouchée. Guichet fermé et standing ovation à chaque représentation au Off d’Avignon pour cette petite pépite. Du CAP cuisine aux restaurants étoilés, nous suivons Maxime et Emile. Leur amitié sera mise à rude épreuve par leur milieu professionnel. Dans ce spectacle, le milieu de la haute gastronomie fonctionne en miroir de notre société : plaisir des sens et créativité y côtoient exigences toujours croissantes et subordination hiérarchique écrasante. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.72.93.30.14 Frère(s) – Cie Le Chemin Ordinaire

LE TOBOGGAN DECINES CHARPIEU 14 Avenue Jean Macé Rhône

