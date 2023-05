WORLD SUPERCROSS FRENCH GRAND PRIX GROUPAMA STADIUM, 22 juillet 2023, ticketsvenue_address.

WORLD SUPERCROSS FRENCH GRAND PRIX GROUPAMA STADIUM. Un spectacle à la date du 2023-07-22 à 17:30 (2023-07-22 au ). Tarif : 35.0 à 155.0 euros.

WORLD SUPERCROSS FRENCH GRAND PRIXLa deuxième manche du Championnat du monde FIM de Supercross (WSX) 2023 transformera le Groupama Stadium, à Lyon, en un champ de bataille en terre battue pour le tout premier Grand Prix de France.Le nouveau championnat WSX a transformé le Supercross en en faisant un sport véritablement mondial, et en 2023, six manches riches en action seront organisées sur quatre continents entre juillet et novembre.Chaque manche sera également diffusée à des millions de téléspectateurs dans le monde entier sur des chaînes de télévision internationale et en streaming via la plateforme WSX.TV.Le championnat offre le plus gros prix de l’histoire du Supercross, avec 250 000 $ US à gagner, ce qui a attiré 10 équipes et 40 des meilleurs pilotes du monde pour se disputer la gloire du championnat du monde dans deux catégories – la catégorie WSX 450cc et la catégorie SX2 250cc.Ken Roczen a confirmé son engagement dans le Championnat du monde FIM de Supercross (WSX), en annonçant lors d’une conférence de presse virtuelle qu’il participerait au championnat jusqu’en 2025.Déjà pilote de l’équipe américaine Progressive Insurance ECSTAR Suzuki dirigée par Dustin Pipes, Roczen courra sous la bannière du Pipes Motorsports Group en 2023, où il défendra son titre mondial WSX actuel.Roczen affirme que son retour au Championnat du monde de supercross pour les trois prochaines années représente son engagement à devenir un spécialiste du supercross et à développer la discipline dans le monde entier.

Votre billet est ici

GROUPAMA STADIUM DECINES CHARPIEU 10 Avenue Simone Veil Rhône

35.0

EUR35.0.

Votre billet est ici