Décibels Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Décibels Bazas, 21 mai 2022, Bazas. Décibels Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas

2022-05-21 – 2022-05-21 Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas Gironde EUR Décibels Concert de cuivres avec l’association La Bazadaise Samedi 21 mai, 14h Décibels Concert de cuivres avec l’association La Bazadaise Samedi 21 mai, 14h +33 5 56 65 12 46 Décibels Concert de cuivres avec l’association La Bazadaise Samedi 21 mai, 14h Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Autres Lieu Bazas Adresse Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Ville Bazas lieuville Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas Departement Gironde

Bazas Bazas Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazas/

Décibels Bazas 2022-05-21 was last modified: by Décibels Bazas Bazas 21 mai 2022 Bazas Gironde

Bazas Gironde