Décibel Oratorio LE ZEF, 19 mars 2022, Marseille.

Décibel Oratorio

LE ZEF, le samedi 19 mars à 20:30

Quand la musique actuelle et son ancêtre baroque entrelacent leurs vibrations et leurs instruments, qu’en ressort-il ? Un oratorio contemporain et flamboyant, pas moins. Qui nous apaise et nous percute tour à tour. Sur scène, sept interprètes. Certains totalement pop. D’autres,vraiment baroques, dont les viole de gambe, violoncelle, orgue et clavecin se juxtaposent sur des matières et des sons synthétiques, électroniques. Leurs timbres se mêlent au chœur et à ses mélopées. À la voix limpide de Fred Nevché livrant une nouvelle version de l’une de ses compositions, « Valdevaqueros ». Des extraits durépertoire baroque y répondent, de Flow my tears (John Dowland) à Che si Può Fare (Barbara Strozzi)… Le temps d’une soirée, Fred Nevché nous entraîne avec lui vers la beauté de la musique baroque et propose un Oratorio étrange et organique. Cordes, clavecins et soufflants, laissent alors éclore une douceur contemplative, presque onirique. Il n’y a plus qu’à se laisser porter. ‍ En partenariat avec LE ZEF ‍ Réservations sur : ZEF- Merlan Avenue Raimu, Marseille 14e Par téléphone au 04 91 11 19 20 du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi (en cas de spectacle leweek-end) de 14h à 18h. En ligne : [https://www.lezef.org](https://www.lezef.org)

De 7 à 15€

♫♫♫

LE ZEF avenue Raimu,13014 Marseille Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:00:00