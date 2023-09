OPÉRATION BROYAGE DE VÉGÉTAUX Déchetterie Revigny-sur-Ornain, 25 octobre 2023, Revigny-sur-Ornain.

Revigny-sur-Ornain,Meuse

La Communauté de Communes du Pays de Revigny organise une opération de broyage des végétaux à la déchetterie de Revigny-sur-Ornain. Cette initiative vise à encourager la gestion responsable des déchets verts et à promouvoir la durabilité environnementale au sein de notre communauté.

Qu’est-ce que le broyage des végétaux ?

Le broyage des végétaux est une technique de traitement des déchets verts qui consiste à réduire en petits morceaux les branches, les feuilles et autres résidus de jardinage. Cette opération permet de réduire le volume des déchets, de faciliter leur transport, et surtout, de les recycler de manière écologique en produisant du compost de qualité.

Comment participer à l’opération de broyage des végétaux ?

Les résidents de la COPARY sont invités à se rendre à la déchetterie.

Apportez vos déchets verts, tels que les branches, les feuilles, les tontes de gazon, etc. (Le diamètre ne devra pas dépasser 20cm.)

Les déchets seront ensuite acheminés vers notre broyeur spécialement conçu pour les végétaux.

Vous pourrez repartir avec du broyat de végétaux de qualité pour votre jardin ou votre composteur personnel.

Participez également aux animations de découvertes du compostage et du paillage, le mardi 24 octobre à 20h au Pôle Coopératif et le samedi 28 octobre à la déchetterie de Revigny-sur-Ornain.. Tout public

Vendredi 2023-10-25 08:30:00 fin : 2023-10-28 12:00:00. 0 EUR.

Déchetterie Rue de la Tresse

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est



The Communauté de Communes du Pays de Revigny is organizing a plant shredding operation at the Revigny-sur-Ornain waste disposal center. This initiative aims to encourage responsible management of green waste and promote environmental sustainability within our community.

What is shredding?

Shredding is a green waste treatment technique that involves reducing branches, leaves and other garden residues to small pieces. This operation reduces the volume of waste, makes it easier to transport and, above all, recycles it in an environmentally-friendly way, producing high-quality compost.

How can I take part in the shredding operation?

COPARY residents are invited to visit the waste disposal center.

Bring your green waste, such as branches, leaves, grass clippings, etc. (diameter must not exceed 20cm)

The waste will then be transported to our shredder specially designed for plants.

You’ll leave with quality shredded plant material for your garden or personal composter.

You can also take part in the composting and mulching discovery events on Tuesday October 24 at 8pm at the Pôle Coopératif and on Saturday October 28 at the Revigny-sur-Ornain waste disposal center.

La Communauté de Communes du Pays de Revigny organiza una operación de trituración de plantas en el centro de recogida de residuos de Revigny-sur-Ornain. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la gestión responsable de los residuos verdes y promover la sostenibilidad medioambiental en nuestra comunidad.

¿Qué es la trituración?

La trituración es una técnica de tratamiento de residuos verdes que consiste en reducir a trozos pequeños ramas, hojas y otros residuos de jardín. Esto reduce el volumen de los residuos, facilita su transporte y, sobre todo, permite reciclarlos de forma respetuosa con el medio ambiente mediante la producción de compost de alta calidad.

¿Cómo se puede participar en la operación de trituración?

Los residentes de COPARY están invitados a acudir al centro de recogida de residuos.

Traiga sus residuos verdes, como ramas, hojas, recortes de césped, etc. (El diámetro no debe superar los 20 cm)

Los residuos se enviarán a nuestra trituradora especialmente diseñada para los residuos verdes.

Podrá marcharse con materia vegetal triturada de calidad para su jardín o su compostador personal.

También puede participar en las jornadas de descubrimiento del compostaje y el acolchado que tendrán lugar el martes 24 de octubre a las 20.00 horas en el Pôle Coopératif y el sábado 28 de octubre en el centro de recogida de residuos de Revigny-sur-Ornain.

Die Communauté de Communes du Pays de Revigny organisiert eine Häckselaktion für Pflanzen am Wertstoffhof von Revigny-sur-Ornain. Diese Initiative soll den verantwortungsvollen Umgang mit Grünabfällen fördern und die ökologische Nachhaltigkeit in unserer Gemeinschaft unterstützen.

Was ist das Zerkleinern von Pflanzen?

Das Zerkleinern von Pflanzen ist eine Technik zur Behandlung von Grünabfällen, bei der Äste, Blätter und andere Gartenrückstände in kleine Stücke zerkleinert werden. Dieser Vorgang verringert das Abfallvolumen, erleichtert den Transport und ermöglicht vor allem eine umweltfreundliche Wiederverwertung durch die Herstellung von Qualitätskompost.

Wie kann ich an der Häckselaktion teilnehmen?

Die Einwohner von COPARY werden gebeten, sich zum Wertstoffhof zu begeben.

Bringen Sie Ihre Grünabfälle wie Äste, Blätter, Rasenschnitt usw. mit (der Durchmesser sollte 20 cm nicht überschreiten)

Die Abfälle werden dann zu unserem speziell für Pflanzen entwickelten Häcksler gebracht.

Sie können mit hochwertigem Häckselgut für Ihren Garten oder Ihren persönlichen Komposter nach Hause gehen.

Nehmen Sie auch an den Animationen zur Entdeckung der Kompostierung und des Mulchens teil, die am Dienstag, den 24. Oktober um 20 Uhr im Pôle Coopératif und am Samstag, den 28. Oktober auf dem Wertstoffhof von Revigny-sur-Ornain stattfinden.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT SUD MEUSE