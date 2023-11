Zéro déchet en Haut-Béarn : Découverte du site JDS Environnement Déchetterie Lanneretonne Oloron-Sainte-Marie, 21 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

« Zéro Déchet en Haut-Béarn » revient avec sa deuxième édition !

Venez participer ce jour à la découverte du site Jds Environnement à la déchetterie professionnelle de Lanneretonne.

Réservée aux professionnels.

Sur inscription..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 12:30:00. EUR.

Déchetterie Lanneretonne Rue Richard Vibert

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Zéro Déchet en Haut-Béarn » is back for its second edition!

Come and join us today to discover the Jds Environnement site at the Lanneretonne professional waste center.

Reserved for professionals.

Registration required.

« Zéro Déchet en Haut-Béarn » vuelve en su segunda edición

Acompáñenos hoy mismo a descubrir el emplazamiento de Jds Environnement en el centro de residuos profesionales de Lanneretonne.

Reservado a los profesionales.

Inscripción obligatoria.

« Zero Waste in Haut-Béarn » kehrt mit seiner zweiten Ausgabe zurück!

Nehmen Sie an diesem Tag an der Entdeckung des Standorts Jds Environnement am professionellen Wertstoffhof von Lanneretonne teil.

Nur für Fachleute zugänglich.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn