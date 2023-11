ATELIER CAFÉ RÉPARATION Déchetterie du Maingreau Les Magnils-Reigniers, 18 novembre 2023, Les Magnils-Reigniers.

Les Magnils-Reigniers,Vendée

L’atelier Café Réparation engagé dans des actions de sensibilisation liées à l’économie circulaire et solidaire et de lutte contre le gaspillage, participe à l’accompagnement et à la sensibilisation des usagers des déchèteries par l’expertise et la réparation participatives d’objets du quotidien..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

Déchetterie du Maingreau

Les Magnils-Reigniers 85400 Vendée Pays de la Loire



The Café Réparation workshop is involved in awareness-raising initiatives linked to the circular and solidarity economy and the fight against waste, and helps to support and raise awareness among users of waste collection centers through the expertise and participative repair of everyday objects.

El taller Café Réparation participa en iniciativas de sensibilización vinculadas a la economía circular y solidaria y a la lucha contra los residuos, y contribuye a apoyar y sensibilizar a los usuarios de los centros de recogida de residuos mediante el peritaje y la reparación participativa de objetos cotidianos.

Das Atelier Café Réparation engagiert sich für die Sensibilisierung für die Kreislauf- und Solidarwirtschaft und den Kampf gegen Verschwendung.

