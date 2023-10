Broyage de végétaux Déchetterie des Garennes Bruz, 25 octobre 2023, Bruz.

Broyage de végétaux Mercredi 25 octobre, 14h00 Déchetterie des Garennes Gratuit

Une opération de broyage des végétaux aura lieu le mercredi 25 octobre de 14h à 17h à la déchèterie « Les Garennes » à Bruz.

Venez avec vos branches et repartez avec du broyat pour votre jardin et votre composteur : Les habitants de Rennes Métropole sont conviés à venir faire broyer gratuitement leurs végétaux (tailles de haies, arbustes…).

Le broyat issu de ces opérations pourra ensuite être récupéré par les particuliers, qu’ils aient déposés ou non des végétaux.

Végétaux autorisés :

Tous types de tailles de haies (y compris les feuillages persistants)

Branches < 10 cm de diamètre

Brindilles

Feuilles

Végétaux refusés :

Branches > 10 cm de diamètre

Tonte de gazon

Souches d’arbres

Planches de bois

Déchetterie des Garennes Les Garennes 35170 Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne 0 800 01 14 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00

