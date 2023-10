VISITE DU SITE DES BRIEULLES Déchetterie des Brieulles Treffieux, 25 octobre 2023, Treffieux.

Treffieux,Loire-Atlantique

Cette visite vous permettra de découvrir le cheminement d’un déchet après l’avoir mis dans votre poubelle. Où va-t-il ? Que devient-il ?.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . .

Déchetterie des Brieulles Route de Lusanger

Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



This visit will allow you to discover the path of a waste after having put it in your trash can. Where does it go? What happens to it?

Esta visita le permitirá descubrir el recorrido de un residuo después de depositarlo en su cubo de basura. ¿Adónde va a parar? ¿Qué le ocurre?

Auf dieser Tour erfahren Sie, was mit dem Abfall passiert, nachdem Sie ihn in Ihren Mülleimer geworfen haben. Wohin geht er? Was passiert mit ihm?

Mise à jour le 2023-09-22 par eSPRIT Pays de la Loire