Atelier « Soigner les plantes par les plantes » Déchetterie de Plaisance-du-Touch, 22 avril 2023, Plaisance-du-Touch. Atelier « Soigner les plantes par les plantes » Samedi 22 avril, 10h00 Déchetterie de Plaisance-du-Touch Gratuit, sur inscription « Un atelier pour vous expliquer comment soigner vos plantes sans polluer ni décimer tous les alliés de votre jardin. Vous apprendrez donc comment renforcer vos plantes et votre sol pour les rendre moins sensibles aux maladies et aux ravageurs. » Déchetterie de Plaisance-du-Touch 2 rue du Docteur Charcot 31830 Plaisance-du-Touch Plaisance-du-Touch 31830 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://partageonslesjardins.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00 biodiversité jardinage Partageons Les Jardins

