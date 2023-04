Atelier: « Créons de nouveaux objets avec nos déchets » Déchetterie de Plaisance-du-Touch Plaisance-du-Touch Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Atelier: « Créons de nouveaux objets avec nos déchets » Déchetterie de Plaisance-du-Touch, 12 avril 2023, Plaisance-du-Touch. Atelier: « Créons de nouveaux objets avec nos déchets » Mercredi 12 avril, 14h30 Déchetterie de Plaisance-du-Touch Gratuit « Venez créer des objets issus de votre imagination, à partir de déchets récupérés, afin de leur donner une seconde vie. Accessoires pour la maison, création de bijoux, objets de décoration… venez inspirés et créatifs. » Déchetterie de Plaisance-du-Touch 2 rue du Docteur Charcot 31830 Plaisance-du-Touch Plaisance-du-Touch 31830 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-glanerie.org/actualites »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

