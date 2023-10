2e Repair Café du SIRCTOM Déchetterie de Mercurol-Veaunes Mercurol-Veaunes Catégories d’Évènement: Drôme

Mercurol-Veaunes 2e Repair Café du SIRCTOM Déchetterie de Mercurol-Veaunes Mercurol-Veaunes, 20 octobre 2023, Mercurol-Veaunes. 2e Repair Café du SIRCTOM Vendredi 20 octobre, 13h30 Déchetterie de Mercurol-Veaunes Venez apprendre ou faire réparer vos vélos et votre petit électroménager à la déchetterie de Mercurol-Veaunes grâce à l’association Station V et la ressourcerie Tremplin ! Déchetterie de Mercurol-Veaunes Les lots 26600 Mercurol Mercurol-Veaunes 26600 Mercurol Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T13:30:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

2023-10-20T13:30:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Mercurol-Veaunes Autres Lieu Déchetterie de Mercurol-Veaunes Adresse Les lots 26600 Mercurol Ville Mercurol-Veaunes Departement Drôme Lieu Ville Déchetterie de Mercurol-Veaunes Mercurol-Veaunes latitude longitude 45.060093;4.869562

Déchetterie de Mercurol-Veaunes Mercurol-Veaunes Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mercurol-veaunes/