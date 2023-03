Atelier « Soigner les plantes par les plantes » Déchetterie de Cugnaux Cugnaux Catégories d’Évènement: Cugnaux

Atelier « Soigner les plantes par les plantes » Déchetterie de Cugnaux, 29 avril 2023, Cugnaux. Atelier « Soigner les plantes par les plantes » Samedi 29 avril, 10h00 Déchetterie de Cugnaux Inscription obligatoire Le temps des produits phytosanitaires chimiques est révolu : surdosés et mal employés, ce sont des produits très polluants…

Prévenir, c’est guérir ! Venez découvrir comment renforcer vos plantes et votre sol pour les rendre moins sensibles aux maladies et aux ravageurs grâce à des recettes simples à base de plantes communes.

Atelier animé par « Partageons les jardins » Déchetterie de Cugnaux 1 route de Portet Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie

