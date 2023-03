Atelier « Les associations de plantes » Déchetterie de Cugnaux Cugnaux Catégories d’Évènement: Cugnaux

Haute-Garonne

Atelier « Les associations de plantes » Déchetterie de Cugnaux, 22 avril 2023, Cugnaux. Atelier « Les associations de plantes » Samedi 22 avril, 10h00 Déchetterie de Cugnaux Inscription obligatoire L’agriculture moderne, pour des raisons de mécanisation et d’utilisation des produits chimiques, s’est orientée vers la monoculture et a perdu tous les bienfaits des associations qui se rendent mutuellement de nombreux services. Les plantes « compagnes » vous permettront de mieux utiliser l’espace, de repousser les attaques de nuisibles et le développement des maladies, et d’attirer les insectes pollinisateurs. »

Atelier animé par Terreauciel. Déchetterie de Cugnaux 1 route de Portet Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-atelier-association-de-plantes-decheterie-cugnaux-samedi-22-avril-de-10h-a-12h »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00 jardiner au naturel jardin écologique DECOSET

Détails Catégories d’Évènement: Cugnaux, Haute-Garonne Autres Lieu Déchetterie de Cugnaux Adresse 1 route de Portet Ville Cugnaux Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Déchetterie de Cugnaux Cugnaux

Déchetterie de Cugnaux Cugnaux Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cugnaux/

Atelier « Les associations de plantes » Déchetterie de Cugnaux 2023-04-22 was last modified: by Atelier « Les associations de plantes » Déchetterie de Cugnaux Déchetterie de Cugnaux 22 avril 2023 Cugnaux Déchetterie de Cugnaux Cugnaux

Cugnaux Haute-Garonne