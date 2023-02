Atelier « Clôture, carré potager, plessis » Déchetterie de Cugnaux Cugnaux Catégories d’Évènement: Cugnaux

Haute-Garonne

Atelier « Clôture, carré potager, plessis » Déchetterie de Cugnaux, 11 mars 2023, Cugnaux. Atelier « Clôture, carré potager, plessis » Samedi 11 mars, 10h00 Déchetterie de Cugnaux

Inscription obligatoire

Délimiter son potager avec une bordure esthétique tout en recyclant les déchets du jardin, c’est possible ! Déchetterie de Cugnaux 1 route de Portet Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie Chaque année la taille des arbres et arbustes peuvent vous servir pour réaliser de jolis carrés potagers rehaussés. Vous aurez ainsi moins mal au dos !

Ne jetez plus les rondins de bois ou les tailles de noisetiers, saules et autres arbustes. Lors de cet atelier vous apprendrez la technique ancienne du « plessis ». Atelier animé par Humus et associés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:00:00+01:00

2023-03-11T12:00:00+01:00 DECOSET

Détails Catégories d’Évènement: Cugnaux, Haute-Garonne Autres Lieu Déchetterie de Cugnaux Adresse 1 route de Portet Ville Cugnaux Age maximum 99 lieuville Déchetterie de Cugnaux Cugnaux Departement Haute-Garonne

Déchetterie de Cugnaux Cugnaux Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cugnaux/

Atelier « Clôture, carré potager, plessis » Déchetterie de Cugnaux 2023-03-11 was last modified: by Atelier « Clôture, carré potager, plessis » Déchetterie de Cugnaux Déchetterie de Cugnaux 11 mars 2023 Cugnaux Déchetterie de Cugnaux Cugnaux

Cugnaux Haute-Garonne