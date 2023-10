Atelier « Accueillir les abeilles solitaires et les pollinisateurs sauvages au jardin » Déchetterie de Cugnaux – 1 route de Portet – Cugnaux Atelier « Accueillir les abeilles solitaires et les pollinisateurs sauvages au jardin » Déchetterie de Cugnaux – 1 route de Portet – Cugnaux, 14 octobre 2023, . Atelier « Accueillir les abeilles solitaires et les pollinisateurs sauvages au jardin » Samedi 14 octobre, 02h00 Déchetterie de Cugnaux – 1 route de Portet – Cugnaux Venez découvrir les abeilles solitaires et les pollinisateurs sauvages, si utiles pour maintenir l’équilibre du jardin ! Apprenez à favoriser leur venue en diversifiant les différents espaces et les cultures, et en aménageant des abris (hôtels à insectes, tas de bois, friches,…) Déchetterie de Cugnaux – 1 route de Portet – Cugnaux Déchetterie de Cugnaux – 1 route de Portet – Cugnaux, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T02:00:00+02:00 – 2023-10-15T01:59:59+02:00

2023-10-14T02:00:00+02:00 – 2023-10-15T01:59:59+02:00 Détails Autres Lieu Déchetterie de Cugnaux - 1 route de Portet - Cugnaux Adresse Déchetterie de Cugnaux - 1 route de Portet - Cugnaux, Cugnaux Lieu Ville Déchetterie de Cugnaux - 1 route de Portet - Cugnaux latitude longitude 43.536117;1.348312

Déchetterie de Cugnaux - 1 route de Portet - Cugnaux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//