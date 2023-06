Atelier « mon jardin 0 déchet » : le rôle du paillage Déchetterie de Cugnaux – 1 route de Portet – Cugnaux Atelier « mon jardin 0 déchet » : le rôle du paillage Déchetterie de Cugnaux – 1 route de Portet – Cugnaux, 10 juin 2023, . Atelier « mon jardin 0 déchet » : le rôle du paillage Samedi 10 juin, 02h00 Déchetterie de Cugnaux – 1 route de Portet – Cugnaux « Le paillage, c’est avec de la paille ! » Cet atelier vous prouvera que non, pas seulement.

Pailler est un moyen de réduire la grande majorité de vos déchets verts et son utilisation ne se limite pas au jardin potager. Comment pailler ? Quand ? Y a-t-il des inconvénients, des risques ? Où pailler ? Quels sont les avantages ? Cet atelier répondra à toutes ces questions.

Un atelier pour découvrir les nombreux avantages du paillage et comprendre que l'utilisation d'un broyeur n'est pas obligatoire.

