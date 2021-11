Déchets et des Hommes ! Conférence gesticulée Merlieux-et-Fouquerolles, 27 novembre 2021, Merlieux-et-Fouquerolles.

Déchets et des Hommes ! Conférence gesticulée Merlieux-et-Fouquerolles

2021-11-27 18:30:00 – 2021-11-27 20:30:00

Merlieux-et-Fouquerolles Aisne Merlieux-et-Fouquerolles

Conférence gesticulée « Déchets et des Hommes ! », avec Tifen Ducharne

« Essayez de vous promener dans un vide grenier enceinte pour savoir de quoi vous avez besoin pour accueillir votre bébé… C’est un défi ! De là à penser qu’on essaie de nous vendre des trucs… il n’y a qu’un pas que je franchis allègrement. » C’est pas une conf c’est une aventure : celle des objets qui nous entourent. Pourquoi on les crée, pourquoi on les aime, pourquoi on les jette. Et la vie des humains qui vont avec !

Merlieux-et-Fouquerolles

