Lozère Campagne tracteurs 2023 – Lozère Déchèterie, 23 mai 2023, Fournels. Campagne tracteurs 2023 – Lozère Mardi 23 mai, 09h30 Déchèterie Le stand MSA, aura pour objectif de faire de la prévention autour du risque routier et du risque machine.

Il sera animé par :

• La conseillère en prévention, Sophie MERCEY

• L’infirmière, Nicole PRUNIERE

• L’animatrice Vie Institutionnelle, Anne DELON

• Un mécanicien, pour effectuer des contrôles tracteurs (contrôle de base à titre uniquement informatif pour l'agriculteur) Déchèterie fournels Fournels 48310 Lozère Occitanie

2023-05-23T09:30:00+02:00 – 2023-05-23T12:30:00+02:00

