Montgiscard Zéro déchet dans mon jardin… ça me botte ! Déchèterie de Montgiscard Montgiscard, 4 novembre 2023, Montgiscard. Zéro déchet dans mon jardin… ça me botte ! Samedi 4 novembre, 14h00 Déchèterie de Montgiscard Ateliers gratuits, inscription obligatoire, nombre de places limité, Le jardin pédagogique, à la déchèterie de Montgiscard, poursuit son aménagement. D’octobre 2023 à juin 2024, venez découvrir les différentes techniques et astuces pour un jardin en pleine forme. Au programme « Nombreuses utilités des engrais verts »

Samedi 4 novembre de 14h à 16h à la déchèterie de Montgiscard – atelier gratuit et ouvert à tous. Une paire de bottes, une paire de gants, une tenue adaptée et le tour est joué ! Le matériel de jardinage est fourni. Déchèterie de Montgiscard Chemin des romains 31450 Montgiscard Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/partageons-les-jardins/evenements/montgiscard-samedi-04-11-les-engrais-verts »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T16:00:00+01:00

