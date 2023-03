Délimiter les espaces de votre jardin potager Déchèterie de Montgiscard Montgiscard Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Montgiscard

Délimiter les espaces de votre jardin potager Déchèterie de Montgiscard, 22 mars 2023, Montgiscard. Délimiter les espaces de votre jardin potager Mercredi 22 mars, 15h00 Déchèterie de Montgiscard Ateliers gratuits, inscription obligatoire, nombre de places limité, matériel et équipements fournis. Prévoir une tenue adaptée. A l’initiative de Décoset et en partenariat avec le Sicoval, la déchèterie de Montgiscard accueillera bientôt un jardin pédagogique. L’objectif de ce jardin est de présenter des alternatives concrètes de gestion autonome des déchets verts, mais également de promouvoir les avantages d’un entretien plus raisonné et réfléchi de son jardin, notamment grâce aux pratiques de jardinage pauvre en déchets, au compostage et au paillage.

De novembre 2022 à juin 2023, à travers un atelier thématique par mois, vous pouvez participer et contribuer à la conception de ce jardin. Déchèterie de Montgiscard Chemin des romains 31450 Montgiscard Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/humus-et-associes/evenements/montgiscard-atelier-delimiter-les-espaces-de-votre-jardin-potager »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T15:00:00+01:00 – 2023-03-22T17:00:00+01:00

2023-03-22T15:00:00+01:00 – 2023-03-22T17:00:00+01:00 Jardinage compostage

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Montgiscard Autres Lieu Déchèterie de Montgiscard Adresse Chemin des romains 31450 Montgiscard Ville Montgiscard Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Déchèterie de Montgiscard Montgiscard

Déchèterie de Montgiscard Montgiscard Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montgiscard/

Délimiter les espaces de votre jardin potager Déchèterie de Montgiscard 2023-03-22 was last modified: by Délimiter les espaces de votre jardin potager Déchèterie de Montgiscard Déchèterie de Montgiscard 22 mars 2023 Déchèterie de Montgiscard Montgiscard Montgiscard

Montgiscard Haute-Garonne