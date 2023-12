Broyage de végétaux à la déchèterie de Dangé St Romain (sur inscription) Déchèterie de la Taille des Fougères Dangé-Saint-Romain, 4 décembre 2023, Dangé-Saint-Romain.

Dangé-Saint-Romain,Vienne

Sur réservation: Apportez vos végétaux, repartez avec le broyat !.

2024-05-03 fin : 2024-05-03 12:00:00. .

Déchèterie de la Taille des Fougères dangé-saint-romain

Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine



On reservation: Bring your plants, leave with the shredded material!

Con reserva previa: ¡Traiga sus plantas y váyase con el material triturado!

Auf Reservierung: Bringen Sie Ihre Pflanzen mit, nehmen Sie das Häckselgut mit nach Hause!

Mise à jour le 2023-11-30 par ACAP