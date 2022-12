Broyage de végétaux à la déchèterie de Dangé St Romain (sur inscription) Déchèterie de la Taille des Fougères Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Broyage de végétaux à la déchèterie de Dangé St Romain (sur inscription) Déchèterie de la Taille des Fougères, 28 mars 2023, Dangé-Saint-Romain. Broyage de végétaux à la déchèterie de Dangé St Romain (sur inscription) 28 mars – 10 octobre 2023 Déchèterie de la Taille des Fougères

Sur réservation

Apportez vos branchages en déchèterie et repartez avec votre broyat. Service gratuit Le broyat peut être utilisé comme : matière carbonnée dans le composteur décoration (allées)

protection de vos plantes et arbustes (évite la prolifération des herbes non désirées, préserve l’humidité donc protège du froid et de la sécheresse…

favorise la vie du sol

2023-03-28T09:00:00+02:00

2023-10-10T12:00:00+02:00

