Up Up Up « 2 : Salon du réemploi et du recyclage Déchèterie de La Croix Sonnet Touques, 28 octobre 2023, Touques.

Touques,Calvados

Up comme « Upcycling », un joli mot anglais pour évoquer le recyclage et l’économie circulaire, où tout l’art d’être créatif grâce à de vieux objets. La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie organise la deuxième édition de son évènement dédié au réemploi pour mettre une touche d’éco-responsabilité dans ses journées. Au programme : des conférences, démonstrations artistiques, du bricolage, de la couture et des animations pour les enfants.

Toute la journée

• Le rendez-vous des créateurs : bijoux créés à partir de matières premières recyclées ; vêtements pour enfants fabriqués à partir de textiles de seconde main ; objets créatifs en plastique, papier, bois, ou toute autre matière recyclés.

• Le coin des réparateurs : pour réparer ses appareils informatiques, bicyclettes, vêtements, articles en cuir, instruments à corde, meubles anciens (à retaper ou à customiser).

• L’art en direct : création d’œuvres d’art avec du matériel de récupération issu des déchèteries et du bois flotté collecté sur le littoral normand.

• Des animations : que deviennent les bouchons en plastique, anciens vêtements, piles et batteries déposés en déchèterie ; distribution gratuite de compost ; jeux interactifs sur le cycle des déchets ; accès à un camion de collecte des déchets ; jeux en bois ; découverte de l’éco-pâturage, mode d’entretien écologique des espaces naturels par le pâturage d’animaux herbivores (chèvres, moutons, ânes), échanges avec des représentants d’initiatives locales dans le domaine du réemploi et du recyclage….

Les ateliers :

• Comment créer soi-même ses produits ménagers (3 ateliers de 20 mn : 10h15, 13h45 et 15h)

• Fabrication de bonhommes rigolos en bouchons ( toute la journée – 15 mn)

Les conférences :

• 11h : Focus sur les biodéchets.

Rencontre avec Sonny, maître-composteur sur « Les grands enjeux du compostage en 2024 et de la permaculture »

• 14h15 : La vie d’une ressourcerie.

Rencontre avec Arnaud Cottebrune-Lenoir de l’association L’Auguste Recycleur Bâtisseur,

• 15h30 : Rencontre avec Jérémie Pichon.

Auteur de l’ouvrage « Famille zéro déchet », Jérémie Pichon prend la parole pour raconter ses péripéties familiales vers un mode de vie sans déchet. De la prise de conscience à un nouvel équilibre, ce qui ne devait durer qu’un an devînt finalement une véritable mission.

Théâtre familial – « P’tite Planète » (dès 6 ans) par la compagnie Créa Spectacles

A 11h30, 15h et 17h15 (40 mn)

Sur P’tite planète, une petite boule presque ronde, vit P’tite Madame. Depuis des années, elle est la seule à vivre ici sur cette planète autrefois paradisiaque. Envoyée sur P’tite planète, elle a pour mission de trier les déchets qui lui parviennent directement de la terre. Et oui, de notre planète on exporte secrètement des déchets car on ne sait plus quoi en faire ! P’tite Madame composte, trie, récupère tout ce qui lui parvient afin de garder son petit bout de jardin, son minuscule espace de vie. A la nuit tombée, les restes d’aliments se révoltent, les objets prennent la parole ! Et si le tas de déchets qui meuble son paysage prenait vie et que retrouver une vue sur l’horizon était possible ?.

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

Déchèterie de La Croix Sonnet

Touques 14800 Calvados Normandie



Up as in « Upcycling », a lovely English word to evoke recycling and the circular economy, or the art of being creative with old objects. The Communauté de Communes C?ur Côte Fleurie is organizing the second edition of its event dedicated to reuse, to add a touch of eco-responsibility to its days. On the program: conferences, artistic demonstrations, crafts, sewing and activities for children.

All day long

? Le rendez-vous des créateurs: jewelry created from recycled raw materials; children’s clothing made from second-hand textiles; creative objects made from recycled plastic, paper, wood or other materials.

? Repairers’ corner: repair your computer equipment, bicycles, clothes, leather goods, stringed instruments, antique furniture (for refurbishing or customizing).

? L?art en direct: create works of art using recycled materials from landfill sites and driftwood collected along the Normandy coast.

? Activities: what happens to plastic caps, old clothes, batteries and rechargeable batteries deposited at waste collection centers; free distribution of compost; interactive games on the waste cycle; access to a waste collection truck; wooden games; discovery of eco-pasturing, an ecological method of maintaining natural spaces by grazing herbivorous animals (goats, sheep, donkeys), exchanges with representatives of local initiatives in the field of reuse and recycling….

Workshops :

? How to create your own household products (3 workshops of 20 mins: 10:15am, 1:45pm and 3pm)

? Making funny men out of corks (all day – 15 mins)

Conferences :

? 11am: Focus on bio-waste.

Meeting with Sonny, master composter on « The major challenges of composting in 2024 and permaculture »

? 2:15pm: The life of a recycling center.

Meeting with Arnaud Cottebrune-Lenoir from the association L?Auguste Recycleur Bâtisseur,

? 3:30 pm: Meeting with Jérémie Pichon.

Author of the book « Famille zéro déchet », Jérémie Pichon talks about his family’s journey towards a zero-waste lifestyle. From awareness to a new balance, what was only supposed to last a year became a real mission.

Family theater? « P?tite Planète » (from 6 years) by the Créa Spectacles company

At 11:30 am, 3 pm and 5:15 pm (40 min.)

P?tite Madame lives on P?tite planète, a small, almost round ball. For years, she’s been the only one living here on this once paradisiacal planet. Sent to P?tite planète, her mission is to sort the waste that arrives directly from Earth. Yes, we secretly export waste from our planet because we don’t know what to do with it! P?tite Madame composts, sorts and recuperates everything that comes her way to keep her little piece of garden, her tiny living space. When night falls, the food scraps rebel, and the objects take the floor! What if the heap of garbage that furnishes his landscape came to life, and a view of the horizon was possible?

Up como en « Upcycling », una bonita palabra que evoca el reciclaje y la economía circular, o todo el arte de ser creativo con objetos viejos. La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie organiza la segunda edición de su evento dedicado a la reutilización, para añadir un toque de ecorresponsabilidad a sus jornadas. En el programa: conferencias, demostraciones artísticas, manualidades, costura y actividades para niños.

Durante todo el día

? Cita con los diseñadores: joyas creadas a partir de materias primas recicladas; ropa infantil confeccionada con tejidos de segunda mano; objetos creativos realizados con plástico, papel, madera o cualquier otro material reciclado.

? El rincón de los reparadores: repare sus equipos informáticos, bicicletas, ropa, artículos de cuero, instrumentos de cuerda, muebles antiguos (para renovar o personalizar).

? L? art en direct: cree obras de arte con materiales reciclados procedentes de vertederos y maderas a la deriva recogidas a lo largo de la costa normanda.

? Actividades: qué ocurre con los corchos de plástico, la ropa vieja, las pilas que se dejan en los centros de recogida de residuos; distribución gratuita de compost; juegos interactivos sobre el ciclo de los residuos; acceso a un camión de recogida de residuos; juegos de madera; descubrimiento del ecopastoreo, un método ecológico de mantenimiento de espacios naturales mediante el pastoreo de animales herbívoros (cabras, ovejas, burros), debates con representantes de iniciativas locales en el ámbito de la reutilización y el reciclaje….

Talleres:

? Cómo fabricar tus propios productos domésticos (3 talleres de 20 minutos cada uno: 10.15 h, 13.45 h y 15.00 h)

? Hacer hombres divertidos con corchos (todo el día – 15 minutos)

Conferencias :

? 11h: Centrada en los biorresiduos.

Encuentro con Sonny, maestro compostador sobre « Los grandes retos del compostaje en 2024 y la permacultura »

? 14.15 h: La vida de un centro de reciclaje.

Encuentro con Arnaud Cottebrune-Lenoir, de la asociación L’Auguste Recycleur Bâtisseur,

? 15.30 h: Encuentro con Jérémie Pichon.

Jérémie Pichon, autor del libro « Famille zéro déchet » (Familia residuo cero), habla del viaje de su familia hacia un estilo de vida residuo cero. De la concienciación a un nuevo equilibrio, lo que sólo iba a durar un año se convirtió en una auténtica misión.

Teatro familiar ? « P?tite Planète » (a partir de 6 años) por la compañía Créa Spectacles

A las 11h30, 15h00 y 17h15 (40 minutos)

P?tite Madame vive en P?tite planète, una pequeña bola casi redonda. Desde hace años, es la única persona que vive en este planeta, antaño paradisíaco. Enviada a P?tite planète, su trabajo consiste en clasificar la basura que llega directamente de la Tierra. Sí, exportamos en secreto los residuos de nuestro planeta porque no sabemos qué hacer con ellos P?tite Madame composta, clasifica y recupera todo lo que llega a su jardín, su pequeño espacio vital. Cuando cae la noche, ¡los restos de comida se rebelan y los objetos hablan por sí solos! ¿Y si el montón de basura que compone su paisaje cobrara vida y pudiera recuperar la vista del horizonte?

Up wie « Upcycling », ein schönes englisches Wort für Recycling und Kreislaufwirtschaft, wo die Kunst darin besteht, mit alten Gegenständen kreativ zu werden. Die Communauté de Communes C?ur Côte Fleurie organisiert die zweite Ausgabe ihrer Veranstaltung, die dem Wiederverwenden gewidmet ist, um einen Hauch von Öko-Verantwortung in ihre Tage zu bringen. Auf dem Programm stehen Vorträge, Kunstvorführungen, Basteln, Nähen und Animationen für Kinder.

Den ganzen Tag lang

? Le rendez-vous des créateurs: Schmuck aus recycelten Rohstoffen; Kinderkleidung aus Secondhand-Textilien; kreative Objekte aus recyceltem Kunststoff, Papier, Holz oder anderen Materialien.

? Die Ecke der Reparateure: Hier können Sie Ihre Computergeräte, Fahrräder, Kleidung, Lederwaren, Saiteninstrumente und antike Möbel (zum Aufpeppen oder Anpassen) reparieren.

? L’art en direct: Kreation von Kunstwerken mit Abfallmaterial von Mülldeponien und Treibholz, das an der Küste der Normandie gesammelt wurde.

? Animationen: Was passiert mit Plastikverschlüssen, alten Kleidungsstücken, Batterien und Akkus, die auf dem Wertstoffhof abgegeben werden; kostenlose Verteilung von Kompost; interaktive Spiele über den Abfallkreislauf; Zugang zu einem Abfallsammelfahrzeug; Holzspiele; Entdeckung der Öko-Pâturage, einer Methode zur ökologischen Pflege von Naturräumen durch die Beweidung mit pflanzenfressenden Tieren (Ziegen, Schafe, Esel), Austausch mit Vertretern lokaler Initiativen im Bereich der Wiederverwendung und des Recyclings….

Die Workshops :

? Wie man seine Haushaltsprodukte selbst herstellt (3 Workshops à 20 min: 10:15, 13:45 und 15:00 Uhr)

? Lustige Männchen aus Korken herstellen ( den ganzen Tag über – 15 Min.)

Die Vorträge :

? 11 Uhr: Fokus auf Bioabfall.

Treffen mit Sonny, Meisterkompostierer, zum Thema « Die großen Herausforderungen der Kompostierung im Jahr 2024 und der Permakultur »

? 14.15 Uhr: Das Leben einer Ressourcenzentren.

Treffen mit Arnaud Cottebrune-Lenoir vom Verein L’Auguste Recycleur Bâtisseur,

? 15:30 Uhr: Treffen mit Jérémie Pichon.

Jérémie Pichon, Autor des Buches « Famille zéro déchet » (Familie ohne Abfall), ergreift das Wort, um von seinen familiären Abenteuern auf dem Weg zu einem Lebensstil ohne Abfall zu erzählen. Von der Bewusstwerdung bis zu einem neuen Gleichgewicht wurde das, was nur ein Jahr dauern sollte, schließlich zu einer echten Mission.

Ein Familientheater? « P?tite Planète » (ab 6 Jahren) von der Theatergruppe Créa Spectacles

Um 11.30 Uhr, 15 Uhr und 17.15 Uhr (40 Min.)

Auf P?tite planète, einer kleinen, fast runden Kugel, lebt P?tite Madame. Seit vielen Jahren ist sie die einzige, die hier auf dem einst paradiesischen Planeten lebt. Auf P?tite planète geschickt, hat sie die Aufgabe, den Müll zu sortieren, der direkt von der Erde zu ihr gelangt. Und ja, von unserem Planeten wird heimlich Müll exportiert, weil wir nicht mehr wissen, was wir damit machen sollen! P?tite Madame kompostiert, sortiert und sammelt alles, was ihr zufliegt, um ihr kleines Stück Garten, ihren winzigen Lebensraum, zu erhalten. Wenn die Nacht hereinbricht, rebellieren die Essensreste und die Gegenstände ergreifen das Wort! Was wäre, wenn der Abfallhaufen, der seine Landschaft prägt, zum Leben erweckt würde und der Blick auf den Horizont wieder möglich wäre?

