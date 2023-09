Distribution compost et paillage à la déchèterie de Buc Déchèterie de Buc Buc Catégories d’Évènement: Buc

Déchèterie de Buc Buc, 15 octobre 2023
Distribution compost et paillage à la déchèterie de Buc
Dimanche 15 octobre, 14h00
Déchèterie de Buc
GRATUIT
Informations pratiques pour la distribution de compost & paillage :

Compost : limité à 200L par foyer

Paillage : limité à 100L par foyer (dans la limite des stocks disponibles). Le dépôt des déchets sera interdit pendant l’événement.

Prévoir des sacs suffisamment résistants. Remorques interdites.

NB : 1 sac de courses-cabas équivaut à 50L. Accès aux habitants de Versailles Grand Parc sur présentation des documents suivants :

-carte déchèterie ou justificatif de domicile

Déchèterie de Buc
83, rue Clément Ader – 78530 Buc

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

