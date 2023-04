16 avril : distribution de compost et broyat à Buc Déchèterie de Buc Buc Catégories d’Évènement: Buc

Rendez-vous à la déchèterie intercommunale de Buc ce dimanche 16 avril 2023.

Compost : limité à 200L par foyer

Broyat : limité à 100L par foyer

Accessible aux habitants de Versailles Grand Parc sur présentation des documents suivants :

– carte de déchèterie ou justificatif de domicile

– pièce d’identité

Dépot de déchets interdit pendant l'évènement

Déchèterie de Buc
83 rue Clément Ader
Buc
78530 Yvelines
Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T14:00:00+02:00 – 2023-04-16T17:00:00+02:00

2023-04-16T14:00:00+02:00 – 2023-04-16T17:00:00+02:00

