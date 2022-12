[com’Résiliences] Répare Café Déchèterie Catégorie d’évènement: Tarn

– Le 1er vendredi du mois, de 14h à 17h avec la déchèterie (horaires hiver)

– Le 1er mercredi du mois de 18h00 à 21h00 (horaires d’été) Où : Chalet à la déchetterie, lieu-dit Granier On peut toujours y trouver une aide et des conseils pour réparer son matériel (électro-ménager, cycles, hi-fi…)

Si vous avez vous-même des compétences de réparateur, vous êtes le bienvenu !

Ce vendredi on démonte un lave-linge pour voir comment c’est fait à l’intérieur. Jean-Loïc

