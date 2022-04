Déchaînés ! Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, 14 avril 2022, Le Moulon.

Déchaînés !

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, le jeudi 14 avril à 20:00

**BLOCKCHAIN, du théâtre au flash crash** Nous avons imaginé comment la technologie de la blockchain pourrait prendre corps. Nous avons essayé d’inventer un espace scénique qui soit une forme tangible, incarnée de cette chaîne immatérielle de blocks ; a surgi un espace de délibération humaine décentralisé, sans organe de contrôle, sans hiérarchie, où se tissent et se partagent ici et maintenant des récits collectifs indélébiles, inaltérables qui forment à leur tour une blockchain, une mémoire. Emmanuelle Grangier Chorégraphe Cie P.A.S. Docteur en Art et Sciences de l’art **LAB ORCHESTRA** Après les formidables guitares augmentées l’an dernier, Nicolas Perrin et Javier Ojeda lancent cette année le Lab Orchestra. L’objectif est passionnant et ambitieux : former un orchestre hybride d’instruments détournés par l’électronique et le numérique. Sans connaissance musicale spécifique demandée, juste de bonnes oreilles et de la curiosité afin de composer avec les paysages sonores de notre quotidien. Nicolas Perrin Artiste en création sonore Collectif “L’émoi sonneur” Javier Ojeda Enseignant-chercheur à l’ENS Paris-Saclay Directeur adjoint du département EEA

Entrée libre

Restitutions d’ateliers de pratique artistiques : expérimentation, exploration et création chorégraphique et sonore entre artistes et étudiants

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon Essonne



