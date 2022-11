Décembre à la cave Traenheim Traenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Traenheim

Décembre à la cave Traenheim, 1 décembre 2022

1 route de Scharrachbergheim Traenheim Bas-Rhin

2022-12-01 – 2022-12-04

Bas-Rhin Traenheim À partir du 1er décembre, un marché de Noël sera installé dans notre salle panoramique.

Des artisans locaux vous proposeront leurs créations originales autour d’un bon vin chaud (offert par la maison !).

Vous trouverez sur ce marché, du miel, des confitures, des cartes postales illustrées, des livres pour enfants, des luminaires en courges séchées, de la couture zéro déchet, des accessoires en tissus, de l’art floral, des colliers chiens et chats en paracorde, des bijoux, des sculptures en bois, et de la céramique ! Le marché est accessible du 1er au 24 décembre, de 10h à 18h30 du lundi au dimanche (fermeture à 14h le 24 décembre) Attention : pas de marché les 5 et 6 décembre. Au caveau, la magie de Noël est installée depuis la fin du mois de novembre ! À partir du 27 novembre, bénéficiez des promotions de Noël sur une sélection de vins et de Crémants d’Alsace ! Une dégustation commentée vous permettra de choisir les vins qui accompagneront vos repas de fête, ou qui garniront le pied du sapin ! Noël à la Cave du Roi Dagobert : on voudrait que ça dure toute l’année ! +33 3 88 50 69 03 Traenheim

