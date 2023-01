Decazeville — la montagne qui brûle Nina Gazaniol Vérité Marseille 1er Arrondissement, 28 janvier 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Decazeville — la montagne qui brûle Nina Gazaniol Vérité

16 Rue Bernard Dubois Coco Velten Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois

2023-01-28 – 2023-01-28

Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône

EUR 5 8 Decazeville — la montagne qui brûle, s’intéresse à l’ancien bassin minier de Decazeville, en Aveyron dans le sud-ouest de la France. Sur ce territoire se trouve un mont appelé “lou puech que ard” : la montagne qui brûle. Cette petite montagne que certain·e·s appellent “le Vésuve Aveyronnais”, porte en elle seule l’image d’un territoire qui se consume mais aussi la force qu’il continue de déployer, envers et contre tout, pour vivre.



Avec ce projet, Nina Gazaniol Vérité poursuit sa recherche sur les écritures liées aux espaces et sur la connivence existant entre réflexion sociologique et création visuelle. En axant cette recherche sur les campagnes en déclin, elle continue d’interroger, à sa façon, les notions de normes et d’étrangeté, de visible et d’invisible, de territoires et de paysages.



Construit comme une série télé, le projet prend la forme d’une installation vidéo, à la croisée du documentaire et des arts visuels : entre réel et fiction, interviews zoom et parties de Roller Hockey, voiture télécommandée et discussion sur l’apocalypse, danses folkloriques et coquilles d’huîtres vides

Construit comme une série télé, le projet prend la forme d’une installation vidéo, à la croisée du documentaire et des arts visuels.

https://festival13.plateformeparallele.com/programme/decazeville-la-montagne-qui-brule

Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-13 par