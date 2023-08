DÉCATHLON VITALSPORT Décathlon Yutz, 9 septembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

En famille ou entre amis, venez découvrir, tester et vous initier à des dizaines de sports différents : Escrime, Gymnastique, Baseball, Plongée et bien d’autres encore !. Tout public

Dimanche 2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 19:00:00. 0 EUR.

Décathlon Zac Meilbourg, Route d’Illange

Yutz 57970 Moselle Grand Est



With family or friends, come and discover, try out and learn about dozens of different sports: Fencing, gymnastics, baseball, diving and much more!

En familia o con amigos, venga a descubrir, probar y aprender decenas de deportes diferentes: Esgrima, gimnasia, béisbol, submarinismo ¡y muchos más!

Mit der Familie oder mit Freunden können Sie Dutzende von Sportarten entdecken, ausprobieren und kennenlernen: Fechten, Gymnastik, Baseball, Tauchen und vieles mehr!

