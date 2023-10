Stages Escalade de Bloc à ISATIX pour les 6-12 ans Décathlon Village Les Carandes Mondeville, 23 octobre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Les stages escalade pour vos bambins sont incontournables pendant les vacances scolaires.

C’est l’occasion pour votre enfant, de se retrouver entre copains du même âge et de découvrir un sport fun et ludique, adapté à chacun.

Pendant les cours encadrés, les enfants vont apprendre le B.A.B.A de l’escalade de Bloc.

Les thèmes abordés seront la sécurité, la chute, les premières techniques comme le placement de pieds, les transferts de poids, la coordination,…

Avec nos murs équipés de parcours adaptés à tous les niveaux, nos enseignants seront s’ajuster au niveau de votre enfant, en l’accompagnant tant dans la découverte que dans le perfectionnement.

Le jeu et le plaisir de la grimpe restent des outils pédagogiques majeurs pour faciliter l’apprentissage.

Stage possible à la journée ou à la semaine.

En prenant le stage à la semaine, vous avez une journée offerte ! La location de chaussons est incluse dans la prestation.

Rendez vous sur le lien ci dessous pour inscrire vos enfants:

>>> INSCRIPTION STAGES VACANCES <<< Pour plus d'info, contactez-nous directement au 02 31 82 21 33. Lundi 2023-10-23 fin : 2023-10-27 . . Décathlon Village Les Carandes ISATIX Mondeville 14120 Calvados Normandie

Climbing courses for toddlers are a must during the school vacations.

It’s a great opportunity for your child to get together with friends of the same age and discover a fun sport that’s suitable for everyone.

During supervised classes, children will learn the basics of bouldering.

Topics covered include safety, falling, first techniques such as foot placement, weight transfers, coordination, etc.

With our walls equipped with courses adapted to all levels, our teachers will be able to adjust to your child’s level, accompanying him or her in both discovery and improvement.

Play and the pleasure of climbing remain major teaching tools to facilitate learning.

Courses available by the day or week.

If you take a weekly course, you get one day free! Slipper rental included.

Go to the link below to register your children:

>>> VACATION COURSE REGISTRATION <<< For more information, contact us directly on 02 31 82 21 33Los cursos de escalada para los más pequeños son imprescindibles durante las vacaciones escolares. Es una oportunidad para que su hijo se reúna con amigos de su misma edad y descubra un deporte divertido y adaptado a todos. Durante las clases supervisadas, los niños aprenderán los fundamentos del búlder. Se tratarán temas como la seguridad, las caídas, las primeras técnicas como la colocación de los pies, las transferencias de peso, la coordinación, etc. Nuestras paredes están equipadas con vías para todos los niveles, por lo que nuestros monitores podrán adaptarse al nivel de su hijo y guiarle para que descubra y perfeccione sus habilidades. El juego y el placer de escalar siguen siendo las principales herramientas pedagógicas para facilitar el aprendizaje. Cursos disponibles por días o por semanas. Los cursos semanales tienen un día gratis El alquiler de zapatillas está incluido en el precio. Accede al siguiente enlace para inscribir a tus hijos: >>> INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS DE VACACIONES <<< Para más información, contacte directamente con nosotros en el 02 31 82 21 33Die Kletterkurse für Ihre Kinder sind während der Schulferien ein Muss. Es ist die Gelegenheit für Ihr Kind, sich mit gleichaltrigen Freunden zu treffen und einen Fun- und Spielsport zu entdecken, der für jeden geeignet ist. Während der betreuten Kurse werden die Kinder das B.A.B.A. des Blockkletterns erlernen. Die Themen werden Sicherheit, Stürze, erste Techniken wie Fußstellung, Gewichtsverlagerung, Koordination,... sein. Mit unseren Wänden, die mit Parcours für alle Niveaus ausgestattet sind, können sich unsere Lehrer auf das Niveau Ihres Kindes einstellen und es sowohl bei der Entdeckung als auch bei der Perfektionierung des Kletterns begleiten. Das Spiel und die Freude am Klettern bleiben die wichtigsten pädagogischen Mittel, um das Lernen zu erleichtern. Das Praktikum ist als Tages- oder Wochenpraktikum möglich. Wenn Sie das Praktikum für eine Woche buchen, erhalten Sie einen Tag geschenkt! Der Verleih von Kletterschuhen ist im Preis inbegriffen. Gehen Sie auf den untenstehenden Link, um Ihre Kinder anzumelden: >>> ANMELDUNG FERIENPRAKTIKUM <<< Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte direkt unter 02 31 82 21 33Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité